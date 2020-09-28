Шуфутинский побывал на матче ЦСКА - "Локомотив". Черчесов пригласил певца на игры сборной

Знаменитый певец Михаил Шуфутинский посетил матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА - "Локомотив".
Фото: Sport24
"Михаил Шуфутинский — очень спортивный человек, он сам занимается плаванием. Вчера у Игоря Лебедева, известного болельщика "Локомотива", был день рождения. Так как у меня есть ложа на стадионе ЦСКА, он предложил отпраздновать его всем вместе на дерби. Шуфутинский тоже согласился.

Ему так понравилось зрелище, что хочет теперь всегда ходить на стадион. Оценил европейский уровень обслуживания. Болел он вчера, конечно, за ЦСКА!

Они знакомы со Станиславом Черчесовым. Вчера успели обсудить матчи сборной, которые пройдут на следующей неделе. Черчесов даже пригласил его на Лигу наций, если будут открыты трибуны", - приводит слова члена Комитета по этике РФС Андрея Созина Sport24.

Встреча ЦСКА и "Локомотива" завершилась победой "железнодорожников" со счётом 1:0. Единственный мяч забил форвард "красно-зеленых" Федор Смолов. Ассистировал ему хавбек Антон Миранчук.

Сборная России в октябре проведет 3 матча. 8 октября подопечные Станислава Черчесова проведут контрольный поединок со сборной Швеции. Встреча была перенесена в Москву из-за плохой эпидемиологической ситуации в Скандинавии. Затем 11 и 14 октября также в России национальная команда проведет матчи в рамках Лиги наций с Турцией и Венгрией соответственно.

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Теги: Созин Черчесов ЦСКА Локомотив Сборная России
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