Источник: "Зенит" предложил "Удинезе" за де Пауля 30 млн евро

Полузащитник "Удинезе" Родриго де Пауль нужен " Зениту ".

Фото: ФК "Удинезе"

Как сообщает журналист Никколо Чеккарини, петербургский клуб предложил за 26-летнего аргентинца 30 млн евро, однако "Удинезе" требует 40 млн евро.



Де Пауль перешел в "Удинезе" из "Валенсии" в 2016 году за 3 млн евро.



В прошлом сезоне Серии А полузащитник в составе "Удинезе" провел 34 матча и забил 7 мячей.