Как сообщает журналист Никколо Чеккарини, петербургский клуб предложил за 26-летнего аргентинца 30 млн евро, однако "Удинезе" требует 40 млн евро.
Де Пауль перешел в "Удинезе" из "Валенсии" в 2016 году за 3 млн евро.
В прошлом сезоне Серии А полузащитник в составе "Удинезе" провел 34 матча и забил 7 мячей.
Источник: "Зенит" предложил "Удинезе" за де Пауля 30 млн евро
Полузащитник "Удинезе" Родриго де Пауль нужен "Зениту".
Фото: ФК "Удинезе"
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