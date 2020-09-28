- Мы очень давно знакомы, с детства. Играли вместе еще в школе "Динамо" Тбилиси. Я и Хвича - очень хорошие друзья. Сейчас Кварацхелию можно назвать грузинским Месси. "Локомотив" сделал большую ошибку, что отпустил его, - цитирует Давиташвили Sport24.
Кварацхелия выступает за "Рубин" с 2019 года. В минувшем сезоне хавбек провел 27 матчей, в которых забил три гола и отдал четыре голевые передачи. В нынешнем сезоне вышел на поле в 9 матчах, в которых забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Грузинский игрок является одним из лучших дриблеров чемпионата России.
В следующем туре "Рубин" сыграет с "Ахматом". Матч состоится 4 октября. "Ротор" третьего числа сыграет с "Уфой".
Давиташвили: Кварацхелию можно назвать грузинским Месси. "Локомотив" сделал большую ошибку
Полузащитник "Ротора" Зурико Давиташвили поделился мнением об игре соотечественника Хвичи Кварацхелии, который выступает за "Рубин".
Фото: ФК "Рубин"
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