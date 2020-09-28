- Как Тедеско можно было не замечать Кутепова, если тот играл за сборную России? Причём Илья играл на хорошем уровне. У парня есть опыт. Ну разве можно отказываться от таких игроков? Пропал Маслов, и Кутепов его заменил. Выдал один матч, потом второй, а сегодня уже вызван в сборную России. Тедеско, как ты раньше не мог понять, что надо довериться Кутепову? Это говорит о том, что к игрокам надо относиться с большим уважением и давать шанс проявить себя, - сказал Орлов в эфире "Радио "Зенит".
Комментатор также подчеркнул, что Черчесов правильно отозвался об игре нападающего "Спартака" Александра Кокорина, который не получил вызов в сборную. По словам Орлова, Александр получает самую большую зарплату в команде, поэтому он должен тащить за собой остальных футболистов команды.
Напомним, что последний матч за сборную России Кутепов провел на чемпионате мира 2018 года. Всего на счету защитника 12 игр за национальную команду.
За "Спартак" в нынешнем сезоне Илья провел по 90 минут в кубковом матче с "Родиной" и игре чемпионата с "Рубином". В минувшем туре РПЛ во встрече с "Тамбовом" 27-летний футболист был заменен на 53-й минуте.
Орлов: Тедеско, как ты раньше не мог понять, что надо довериться Кутепову?
Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о вызове в сборную России защитника "Спартака" Ильи Кутепова.
Фото: ФК "Спартак"
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