— Николай хочет остаться в родном клубе, а "Спартак" — сохранить своего воспитанника. Переговоры о продлении контракта идут, — рассказал агент в интервью "СЭ".
22-летний Рассказов в текущем сезоне ни разу не появился на поле в матчах чемпионата России. Контракт футболист истекает летом следующего года.
Агент Рассказова: Николай хочет остаться в родном клубе, а "Спартак" — сохранить своего воспитанника
Валериюс Мижигурскис, агент защитника "Спартака" Николая Рассказова, рассказал, что стороны ведут переговоры о продлении контракта футболиста.
Фото: ФК "Спартак"
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