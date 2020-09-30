— Мое отношение к Тедеско не поменялось. Я воспринимаю это назначение крайне скептически. У меня вообще большие вопросы относительно того, насколько оправдано приглашение неопытного, тем более иностранного, специалиста в топ-клуб нашего чемпионата.
В принципе, удалось выиграть в матчах, в которых красно-белые не показали качественного футбола, но проявили характер. Насколько это тренерская история — тоже большой вопрос, — рассказал комментатор в эфире "Радио Зенит".
Черданцев отметил, что нужно дождаться окончания первого круга, чтобы посмотреть, как "красно-белые" проведут матчи со всеми топ-командами, своими конкурентами. Комментатор назвал "Спартак" понятной и предсказуемой командой, где никто не видит, во что может всё это трансформироваться. Он считает, что хорошие показатели "Спартака" связаны с удачным календарём, а также составом клуба, который наполнен качественными футболистами и пятью игроками сборной России.
Черданцев — о Тедеско: вопросы относительно того, насколько оправдано приглашение неопытного тренера в топ-клуб
Комментатор Георгий Черданцев продолжает скептически относиться к работе Доменико Тедеско в "Спартаке".
Фото: Getty Images
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