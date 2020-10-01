"К сожалению, на сегодняшний день никто из них не занимался в общей группе. Сегодня будем тестировать, проверять их состояние. И завтра принимать решение, кто будет готовиться к матчу", - цитирует Семака "Матч ТВ".
Напомним, что центральный матч выходных между "Спартаком" и "Зенитом" пройдет 3 октября на "Открытие Арене". Главным арбитром встречи назначен Павел Кукуян. Стартовый свисток матча прозвучит в 19:00 по Москве.
Семак: Ловрен, Малком и Азмун не тренировались в общей группе перед "Спартаком"
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в преддверии матча 10-го тура РПЛ со "Спартаком" рассказал о состоянии Деяна Ловрена, Сердара Азмуна и Малкома.
Фото: ФК "Зенит"
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