Обухов прокомментировал переход в "Ростов"

Форвард Владимир Обухов прокомментировал свой переход из "Тамбова" в "Ростов".
Фото: ФК "Тамбов"
"Очень рад этому переходу, постараюсь принести максимальную пользу "Ростову". Со многими ребятами знаком, в "Спартаке" уже работал с Валерием Карпиным. Так что, уверен, никаких проблем с адаптацией не возникнет.

С какими чувствами покидаю "Тамбов"? Смело можно сказать, что этот клуб сыграл огромную роль в моей карьере", - приводит слова Обухова "Чемпионат".

Отметим, что уже вечером футболист присоединится к новой команде.

Сегодня, 1 октября, "Ростов" объявил о переходе Обухова из "Тамбова". Также в России 28-летний форвард выступал за "Спартак", "Сочи" и "Кубань". В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Обухов принял участие в 9 матчах, но результативными действиями не отметился.

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Теги: Обухов Тамбов Ростов
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