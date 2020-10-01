"Очень рад этому переходу, постараюсь принести максимальную пользу "Ростову". Со многими ребятами знаком, в "Спартаке" уже работал с Валерием Карпиным. Так что, уверен, никаких проблем с адаптацией не возникнет.
С какими чувствами покидаю "Тамбов"? Смело можно сказать, что этот клуб сыграл огромную роль в моей карьере", - приводит слова Обухова "Чемпионат".
Отметим, что уже вечером футболист присоединится к новой команде.
Сегодня, 1 октября, "Ростов" объявил о переходе Обухова из "Тамбова". Также в России 28-летний форвард выступал за "Спартак", "Сочи" и "Кубань". В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Обухов принял участие в 9 матчах, но результативными действиями не отметился.
Обухов прокомментировал переход в "Ростов"
Форвард Владимир Обухов прокомментировал свой переход из "Тамбова" в "Ростов".
Фото: ФК "Тамбов"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!