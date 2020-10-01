По информации источника, немецкий клуб договорился с "Динамо" о годичной аренде форварда. Отмечается, что в скором времени о сделке будет объявлено официально. Также журналист Константин Алексеев в своем телеграм-канале сообщил, что сегодня Филипп провел последнюю тренировку с московским клубом.
Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о конфликте немца с бывшим главным тренером "Динамо" Кириллом Новиковым.
В нынешнем сезоне чемпионата России Филипп провел 7 матчей и забил 1 гол с пенальти.
Источник: "Спорт-экспресс"
Источник: Филипп провел последнюю тренировку с "Динамо" перед переходом в "Вольфсбург"
Нападающий "Динамо" Максимилиан Филипп близок к переходу в "Вольфсбург".
Фото: ФК "Динамо"
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