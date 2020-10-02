Тедеско: настрой на "Зенит" будет особенный

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско поделился ожиданиями от предстоящего поединка 10-го тура РПЛ с "Зенитом".
Фото: ФК "Спартак"
"Мы всегда одинаково ответственно подходим к подготовке к каждой игре независимо от уровня соперника, поскольку каждый матч очень важен. В то же время говоря о дерби, о матчах с такими командами как ЦСКА и "Зенит", безусловно, настрой всегда особенный.

В последних матчах мы мало пропускали, много создавали моментов и забивали. Завтра, возможно, игра будет отличаться, так как "Зенит" играет в более доминирующий футбол, чем, например, "Рубин". Мы довольны результатами предыдущих матчей, но есть еще над чем работать, есть куда расти, однако, я считаю, идем правильным путем", - сказал Тедеско на предматчевой пресс-конференции.

Матч "Спартак" - "Зенит" состоится 3 октября. Начало - в 19:00 мск.

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Теги: Тедеско Зенит Спартак
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