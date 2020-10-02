Кукуян дает много пенальти в пользу "Зенита", но "Спартак" при нем не проигрывает. Все о судье главного матча осени

38-летний арбитр из Сочи любит раздавать желтые карточки и щедр на 11-метровые, но до этого никогда не работал на по-настоящему топовых играх.