Кукуян дает много пенальти в пользу "Зенита", но "Спартак" при нем не проигрывает. Все о судье главного матча осени

Назначение арбитров на главный матч предстоящих выходных вызвало волну обсуждений. Привычное дело, когда на игре "Спартака" и "Зенита" работают Мешков, Вилков, Иванов и даже Москалев. Но в этот раз РФС подарил любителям футбола новые эмоции, доверив противостояние Москвы и Санкт-Петербурга Павлу Кукуяну.
38-летний рефери из Сочи уже три года работает на уровне Премьер-Лиги. Его дебют состоялся 18 августа 2017 года, когда он обслуживал встречу "Тосно" и "СКА-Хабаровск", которая завершилась со счетом 0:0. С тех пор Кукуян провел в качестве главного судьи 28 игр РПЛ, но по-настоящему большой матч он получает впервые. Ранее наиболее громкими вывесками в его карьере были "Ростов" - "Зенит" в мае прошлого года и "Спартак" - "Ростов" в октябре прошлого года. И вот сейчас под номером 29 в его списке появится "Спартак" - "Зенит".
В том числе из-за отсутствия назначений на топ-матчи прогресс Кукуяна вряд ли заметен широкой публике. Тем не менее, непосредственные руководители с каждым годом оказывали ему все больше и больше доверия. В сезонах 2017/2018 и 2018/2019 Павел преимущественно работал на уровне ФНЛ, в прошлом сезоне чаще получал игры РПЛ, а в текущем обслуживает уже исключительно встречи команд высшего дивизиона.
Интересно, что с каждым годом сочинский арбитр становится все строже. Если пару лет назад он в среднем показывал меньше 4 желтых карточек за матч, то сейчас этот показатель превышает отметку в 6 предупреждений. От этого нисколько не удивительно, что за 5 туров в этом чемпионате он уже 4 раза удалял футболистов.
Противостояние "Спартака" и "Зенита" само по себе традиционно является жарким, и не факт, что потенциально возможный листопад от Кукуяна сможет сделать атмосферу более спокойной. Скорее, логично предположить обратное - игроки могут только еще больше закипеть от большого количества увиденных карт желтого цвета, что в итоге приведет к появлению красных карточек.
И это только одна сторона манеры работы Кукуяна, которая делает его назначение на главный матч предстоящих выходных достаточно рискованным с точки зрения возможных скандалов и эмоциональных обсуждений. Другая заключается в том, что 38-летний арбитр абсолютно не стесняется назначать 11-метровые удары. В этом сезоне он идет по эталонному графику своего коллеги Карасева - в среднем по 1 за игру. С учетом того, что сам Сергей будет работать в эту субботу в качестве ВАР, шанс увидеть пенальти возрастает до максимального.
И "Спартак", и "Зенит" должны быть уже достаточно хорошо знакомы с Кукуяном и особенностями его судейства. Московский клуб 4 раза играл под свисток Павла и ни разу не проиграл. Были 3 победы - в чемпионате над "Уфой" (1:0) и "Рубином" (2:1) и в кубке в прошлом сезоне на стадии 1/8 над "Ростовом" (2:1). А единственный раз "красно-белые" потеряли очки при Кукуяне 3 года назад, когда дома сыграли вничью с "Амкаром" (0:0).
"Питерцы" встречались на поле с арбитром из Сочи 6 раз. Началось их знакомство с двух поражений. Сначала "Зенит" уступил в кубке своим землякам из "Динамо" (2:3, Кукуян удалил Мевлю на 10-й минуте и назначил пенальти в ворота "сине-бело-голубых" на 112-й минуте). Затем была неудача в Ростове-на-Дону (0:1), и здесь Павел вновь поставил пенальти, с которого и был забит единственный гол. Однако после этого "Зенит" при судействе Кукуяна только побеждает. Причем, его соперники больше не получали право пробить 11-метровый удар, а он сам заработал целых 5 пенальти в 4 матчах.
Таким образом, статистика не дает болельщикам по-настоящему веский повод наезжать на судью до начала встречи. У каждой из команд должны быть приятные воспоминания о работе Кукуяна в последние годы. Впрочем, здесь для главного арбитра не тот случай, когда "зачетка" работает на него. Если он вместе со своими коллегами допустит ошибки, никто не вспомнит, что было до этого. Публика немедленно и сверхэмоционально растерзает оступившегося. Конечно, никому этого не хочется, а потому давайте пожелаем Павлу удачи и хорошей работы.
Фото: Официальный сайт ФК "Зенит", Официальный сайт ФК "Спартак", Официальный сайт ФК "Ростов"
Кукуян дает много пенальти в пользу "Зенита", но "Спартак" при нем не проигрывает. Все о судье главного матча осени
38-летний арбитр из Сочи любит раздавать желтые карточки и щедр на 11-метровые, но до этого никогда не работал на по-настоящему топовых играх.
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