"Химки" ведут переговоры по Зиньковскому и Чернову

Спортивный директор "Химок" Дмитрий Ульянов рассказал о работе на трансферном рынке.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
"Ведем переговоры по игрокам "Крыльев Советов" Никите Чернове и Антоне Зиньковскому. Будет перерыв на матчи сборных, вот тогда и будет время на приобретение игроков. Надеюсь, у нас получится", - сказал Ульянов.

В текущем сезоне РПЛ "Химки" занимают 14-е место в турнирной таблице, набрав 6 очков.

Сегодня "Химки" объявили об аренде полузащитника "Спартака" Резиуана Мирзова.

Источник: РБ-Спорт

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Теги: Химки Российские трансферы Чернов Зиньковский
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