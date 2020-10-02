"Ведем переговоры по игрокам "Крыльев Советов" Никите Чернове и Антоне Зиньковскому. Будет перерыв на матчи сборных, вот тогда и будет время на приобретение игроков. Надеюсь, у нас получится", - сказал Ульянов.
В текущем сезоне РПЛ "Химки" занимают 14-е место в турнирной таблице, набрав 6 очков.
Сегодня "Химки" объявили об аренде полузащитника "Спартака" Резиуана Мирзова.
Источник: РБ-Спорт
"Химки" ведут переговоры по Зиньковскому и Чернову
Спортивный директор "Химок" Дмитрий Ульянов рассказал о работе на трансферном рынке.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
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