"Я могу только посочувствовать Кокорину, видимо, снова травма какая-то. Но я не удивлюсь, если он в это трансферное окно уйдет в другой клуб. От Кокорина все можно ожидать.
"Спартак" так-то сейчас и без Кокорина на ходу. Так бывает, он пока не внес свой вклад в игру "красно-белых", Малком тоже в первое время долго не играл", - передает слова Орлова Sport24.
Напомним, что долгое время после перехода в "Спартак" Кокорин не играл из-за травмы. Дебютировал нападающий в новом клубе лишь в игре 7-го тура РПЛ с ЦСКА (3:1), выйдя на замену. Во встрече с "Тамбовом" Кокорин впервые попал в стартовый состав "Спартака" в чемпионате, но был заменен на 53-й минуте из-за очередного повреждения. По словам главного тренера "красно-белых" Доменико Тедеско, форвард пропустит примерно две недели.
Сегодня, 3 октября, пройдет центральная встреча 10-го тура Российской Премьер-Лиги между "Спартаком" и "Зенитом". Начало матча - в 19:00 по Москве.
Орлов: не удивлюсь, если Кокорин уйдет в другой клуб в это трансферное окно
Фото: ФК "Зенит"
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