Семак: результатом матча со "Спартаком" недовольны

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак подвел итоги матча со "Спартаком" (1:1).
Фото: ФК "Зенит"
— Недовольны результатом. Вели в счете, но не выиграли. Расстроены, результат не может нас устраивать.

Да, в первом тайме были хорошие моменты, более цельно его провели, в атаке лучше играли, в обороне не позволяли создавать моменты в атаке. Во втором тайме играли хуже, моменты были, нужно было забивать. Игра с нервной концовкой. когда ведешь в один мяч.

После забитого мяча потеряли нить игры, меньше стали прессинговать, и как следствие пропустили мяч.

Выпустили Азмуна, а дальше у нас на скамейке только молодые ребята. Играли нормально, думаю, замены не требовались, — рассказал Семак в эфире телеканала "Матч Премьер".

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Теги: Спартак Зенит Семак
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