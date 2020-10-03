Семак: результатом матча со "Спартаком" недовольны

Главный тренер " Зенита " Сергей Семак подвел итоги матча со " Спартаком " (1:1).

Фото: ФК "Зенит"

— Недовольны результатом. Вели в счете, но не выиграли. Расстроены, результат не может нас устраивать.



Да, в первом тайме были хорошие моменты, более цельно его провели, в атаке лучше играли, в обороне не позволяли создавать моменты в атаке. Во втором тайме играли хуже, моменты были, нужно было забивать. Игра с нервной концовкой. когда ведешь в один мяч.



После забитого мяча потеряли нить игры, меньше стали прессинговать, и как следствие пропустили мяч.



Выпустили Азмуна, а дальше у нас на скамейке только молодые ребята. Играли нормально, думаю, замены не требовались, — рассказал Семак в эфире телеканала "Матч Премьер".