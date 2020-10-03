По сообщениям СМИ, хавбек сборной России Далер Кузяев заключил контракт с московским "Локомотивом" в статусе свободного агента. Срок действия соглашения - 3 года.
Последние три года Кузяев выступал за санкт-петербургский "Зенит". Полузащитник не стал продлевать контракт с сине-бело-голубыми, рассчитывая после его истечения уехать в иностранный клуб, но не смог найти подходящий вариант зарубежного продолжения карьеры. Несмотря на отсутствие клуба, главный тренер сборной России Станислав Черчесов продолжил вызывать Далера Кузяева в национальную команду.
Источник: "Спорт-Экспресс"
Источник: Кузяев подписал трехлетний контракт с "Локомотивом"
Полузащитник сборной России Далер Кузяев подписал контракт на три года с московским "Локомотивом".
Фото: РИА Новости
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