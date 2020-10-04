Игнатьев: это важная победа, так как "Локомотиву" нужно догонять лидеров

Полузащитник "Локомотива" Владислав Игнатьев прокомментировал матч 10-го тура РПЛ с "Химками".
Фото: "Чемпионат"
Поединок завершился победой железнодорожников со счетом 2:1. Победный мяч забил Игнатьев.

"Поначалу было тяжело, "Химки" оборонялись большими силами. Для "Локомотива" это важная победа, так как нужно догонять лидеров. Николич перед матчем сказал, что этот матч один из самых важных осенью, так что настраивались серьезно", - сказал Игнатьев в эфире телеканала "Матч Премьер".

"Локомотив" занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 18 очков.

В следующем туре железнодорожники сыграют на своем поле с "Уфой". Встреча пройдет 17 октября.

В текущем сезоне РПЛ 33-летний Игнатьев в составе "Локомотива" провел 7 матчей и забил 1 мяч.

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Теги: Игнатьев Локомотив Химки
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