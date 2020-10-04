"Про Кузяева писали, что он уже подписал контракт с "Локомотивом", сейчас уже пишут, что не подписал контракт. Достоверной информации в СМИ нет. По Кузяеву комментарии будут позже", - передает слова Медведева Sport24.
Напомним, что на данный момент Кузяев находится в статусе свободного агента. Ранее в СМИ появилась информация, что полузащитник близок к подписанию контракта с "Локомотивом", однако позже была опубликована новость о переговорах Далера с "Зенитом". Ожидается, что о будущем Кузяева станет известно до 6 октября.
Гендиректор "Зенита": достоверной информации по Кузяеву в СМИ нет. Комментарии будут позже
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал ситуацию с полузащитником Далером Кузяевым.
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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