Немецкий наставник "красно-белых" заявил, что хорватский защитник питерского клуба Деян Ловрен в очном матче команд в 10-м туре РПЛ падал от любого касания.
— Ловрен сам не падал, это не тот игрок, который падает сам, в отличие от ряда игроков «Спартака», которые тренируют эти нырки, особенно в штрафной. Когда он падал, его сбивали, и я тут не могу с Тедеско согласиться, — рассказал Медведев в интервью ТАСС.
Напомним, игра "Спартак" — "Зенит" завершилась вничью 1:1. Клубы продолжает идти нога в ногу в турнирной таблице, но питерцы лидирует в чемпионате за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.
Медведев: Ловрен сам не падал, в отличие от ряда игроков "Спартака", которые тренируют эти нырки
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал слова наставника "Спартака" Доменико Тедеско.
Фото: ФК "Зенит"
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