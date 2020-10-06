Как сообщается, 19-летний футболист получил повреждение на тренировке, поэтому тренерский штаб решил не рисковать его здоровьем.
Напомним, что Урунов перешел в "Спартак" из "Уфы" в августе этого года. В нынешнем сезоне РПЛ хавбек принял участие в 5 матчах "красно-белых". В следующем туре чемпионата России подопечные Доменико Тедеско встретятся на выезде с "Химками".
Источник: пресс-служба национальной Ассоциации футбола Узбекистана
Футболист "Спартака" Урунов получил травму в расположении сборной Узбекистана
Полузащитник "Спартака" Остон Урунов покинул расположение сборной Узбекистана.
Фото: ФК "Спартак"
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