Сегодня, 7 октября, "Уфа" объявила об уходе Вадима Евсеева с поста главного тренера по обоюдному согласию сторон. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Арслан Халимбеков. После 10-и туров "Уфа" с 6 очками занимает предпоследнее место в Российской Премьер-Лиге.
Последним клубом Кононова была "Рига", которую специалист покинул в сентябре по семейным обстоятельствам. В чемпионате России 54-летний тренер возглавлял московский "Спартак", "Краснодар", "Ахмат" и тульский "Арсенал".
Источник: Sport24
Кононов может возглавить "Уфу"
Бывший главный тренер "Спартака" и "Краснодара" Олег Кононов может возглавить "Уфу".
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!