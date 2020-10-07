Дзюба - лучший игрок "Зенита" в сентябре Нападающий "Зенита" Артем Дзюба признан болельщиками лучшим игроком команды по итогам сентября. View this post on Instagram Артем Дзюба — «G-Drive. Лучший игрок» сентября! ?? #GDrive #ЭтоМощно A post shared by zenit_spb (@zenit_spb) on Oct 7, 2020 at 6:29am PDT Дзюба получил 50,09% голосов респондентов. В тройке также оказались Данил Круговой и Вильмар Барриос.В сентябре Дзюба провел 3 матча, в которых отметился 5 забитыми мячами и 1 результативной передачей. Источник: "инстаграм" ФК "Зенит" Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России» Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Сегодня, 16:59 Автор: Андрей Бабич Теги: Зенит Дзюба Нашли ошибку в статье? Напечатать (0) 0 1 2 3 4 5