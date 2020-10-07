Шомуродов будет выступать в "Дженоа" под номером ростовского региона

Форвард будет выступать под 61-м номером. Отметим, что 61 - региональный цифровой код Ростовской области.В минувшем сезоне РПЛ 25-летний нападающий провел 28 матчей в составе "Ростова", забил 11 голов и сделал 7 голевых передач.