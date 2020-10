Шомуродов будет выступать в "Дженоа" под номером ростовского региона

View this post on Instagram

"Я навсегда останусь болельщиком «Ростова»", - такими словами Элдор Шомуродов попрощался с нашим клубом.??? ??? А сейчас нападающий уже выбрал себе игровой номер в «Дженоа», не забыв и о нас ???? ??? 61 - региональный цифровой код Ростовской области. Именно под этим номером Элдор будет выступать в новом клубе!