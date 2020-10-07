Шомуродов будет выступать в "Дженоа" под номером ростовского региона

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"Я навсегда останусь болельщиком «Ростова»", - такими словами Элдор Шомуродов попрощался с нашим клубом.??? ??? А сейчас нападающий уже выбрал себе игровой номер в «Дженоа», не забыв и о нас ???? ??? 61 - региональный цифровой код Ростовской области. Именно под этим номером Элдор будет выступать в новом клубе!
Форвард будет выступать под 61-м номером. Отметим, что 61 - региональный цифровой код Ростовской области.
В минувшем сезоне РПЛ 25-летний нападающий провел 28 матчей в составе "Ростова", забил 11 голов и сделал 7 голевых передач.