"Я заявками не занимаюсь! Я не знаю, кто такой Геркус и какое отношение он имеет к клубу", - передает слова Мещерякова Sport24.
Ранее экс-гендиректор "железнодорожников" Геркус сообщил, что "красно-зеленые" ошиблись с интерпретацией регламента и не смогут заявить нападающего Зе Луиша на Лигу чемпионов.
Напомним, что Геркус занимал должность генерального директора "Локомотива" с лета 2016 по зиму 2018 года. Во время его работы московский клуб стал чемпионом России сезона-2017/2018, а годом ранее и обладателем Кубка страны.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги "Локомотив" после 10-и туров с 18 очками занимает 5 место.
Мещеряков - о Геркусе: не знаю, кто он такой и какое отношение имеет к "Локомотиву"
Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал высказывание бывшего генерального директора клуба Ильи Геркуса.
Фото: ФК "Локомотив"
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