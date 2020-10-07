— Какое дно, о чем вы?! Зачем принижать собственный чемпионат? Да, мы прилично отстаем от топ-5 и не получаем огромных денег от телевидения, но наша лига точно не самая слабая в Европе, — рассказал Радимов в интервью "СЭ".
Радимов проговорил такие слова после вопроса о раннем вылете "Динамо" и "Ростова" из еврокубков. Он считает, что нельзя в этом моменте всё винить на тренеров, а футболисты виноваты не меньше. Например, он не понимает, кто заставил игрока "Ростова" Глебова удалиться в такой важной игре, а игроков "Динамо", по словам Радимова, сгубил недонастрой на соперника.
Радимов: РПЛ — не дно. Мы сильно отстаем от топ-5, но наша лига точно не самая слабая в Европе
Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов высказался об уровне чемпионата России.
Фото: ФК "Зенит"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!