View this post on Instagram

Состав #фктамбов пополнил ганскии? полузащитник Мохаммед Рабиу. ? Контракт с игроком подписан по схеме «1+1». ?? Рабиу уже внесен в заявочныи? лист нашеи? команды на текущии? сезон. Его игровои? номер – #19. Welcome to Tambov, Mohammed! ? Все о карьере игрока читаи?те на нашем саи?те ?? #МохаммедРабиу