"Это стало не лично моим, а общим решением. Для команды, наверное, оно пойдет в плюс. Надо было что-то делать. Сказал футболистам, что из этой ситуации придется выходить уже с другим тренером. Я-то рук не опустил. Просто мы понимаем, что у "Уфы" сложился не такой хороший отрезок. И приняли такое решение.
Выплата зарплаты за оставшиеся восемь месяцев контракта? Этого я сказать не могу, но все остались довольны", - сказал Евсеев.
Евсеев покинул "Уфу" несколько дней назад. Он возглавлял команду с марта 2019 года.
Ожидается, что новый главный тренер "Уфы" будет представлен в ближайший понедельник. Ранее была информация, что клуб рассматривает кандидатуры Рахимова, Кононова и Юрана.
В нынешнем сезоне РПЛ "Уфа" идет на предпоследнем месте турнирной таблицы с шестью очками.
Источник: "СЭ"
Евсеев: по выплате зарплаты за оставшиеся месяцы контракта все остались довольны
Российский специалист Вадим Евсеев рассказал об уходе из "Уфы".
Фото: Инстаграм Вадима Евсеева
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