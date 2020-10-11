Правый защитник "Челси" Виктор Мозес, которого пытается подписать московский "Спартак", прошел медицинское обследование без выявления каких-либо мышечных проблем, сообщает телеграм-канал журналиста Ивана Карпова. В настоящее время 29-летний нигериец находится в Лондоне и занимается оформлением документов, необходимых для въезда и работы в России. Ожидается, что Мозес появится в Москве в середине или в конце следующей недели.
Прошлый сезон Виктор Мозес провел в арендах: несколько месяцев он выступал за "Фенербахче", оставшуюся часть сезона - за миланский "Интер". За "Фенер" Мозес провел 7 матчей, забил 1 гол и выполнил 1 результативный пас; в футболке "Интернационале" он выходил на поле 20 раз и записал на свой счет 5 ассистентских баллов.
Источник: Мозес успешно прошел медобследование и оформляет визу для въезда в Россию
Защитник "Челси" Виктор Мозес, с которым ведет переговоры о переходе московский "Спартак", успешно прошел медицинское обследование и оформляет документы для въезда в РФ.
Фото: Getty Images
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