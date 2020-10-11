Футбольный агент Алексей Сафонов дал комментарий по поводу перспектив 29-летнего форварда из Кабо-Верде Зе Луиша в составе московского "Локомотива".
- Проблем у него в "Локомотиве" не должно быть. Он по-русски разговаривает, насколько я знаю. Хорошо ли он будет смотреться в связке с Федором Смоловым? Может так получиться, что Смолов присядет на скамейку. С Зе Луишем они разноплановые игроки, - цитирует Сафонова "Советский спорт".
Зе Луиш прошлый сезон провел в составе "Порту". Он принял участие в 31 матче во всех турнирах, забил 10 голов и выполнил 2 результативные передачи.
Агент Сафонов - о трансфере Зе Луиша: может так получиться, что Смолов присядет на скамейку
Агент Алексей Сафонов поделился мнением о переходе в московский "Локомотив" экс-нападающего "Спартака" Зе Луиша.
Фото: Sport24
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