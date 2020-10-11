"Хоть мне и 21 год, встречаются в жизни ситуации, когда надо принимать взрослые, ответственные решения. Когда выходишь из зоны комфорта, в таких условиях начинаешь быстрее воспринимать какие-то вещи, быстрее взрослеть.
Какой мой следующий шаг? Для начала надо закрепиться в своей основной команде, стать лидером — не побоюсь этого слова", - рассказал Тикнизян пресс-службе национальной команды.
Напомним, что Тикнизян является воспитанником академии ЦСКА. За основную команду "красно-синих" 21-летний защитник дебютировал в сентябре 2017 года в кубковом матче с курским "Авангардом". В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Тикнизян принял участие в 10 матчах в составе "армейцев".
Тикнизян: моя цель - закрепиться в основе ЦСКА и стать лидером команды
Защитник ЦСКА и молодежной сборной России Наир Тикнизян рассказал, что намерен стать лидером "армейцев".
Фото: ПФК ЦСКА
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