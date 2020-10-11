В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 29-летний нападающий провел 9 матчей и забил 2 гола.
"Сила происходит не от побед. Силу порождает борьба". Антон Заболотный процитировал Шварценеггера
Нападающий "Сочи" Антон Заболотный опубликовал фото с тренировки и подписал снимок цитатой актёра Арнольда Шварценеггера.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 29-летний нападающий провел 9 матчей и забил 2 гола.
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