"Кому нужны в это время товарищеские матчи?" Мещеряков - о заражении игроков "Локомотива" коронавирусом

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал ситуацию с заражением игроков московской команды COVID-19.
Фото: ТАСС
Ранее стало известно, что нападающий "железнодорожников" Франсуа Камано, который находился в расположении сборной Гвинеи для проведения товарищеского матча с Кабо-Верде, заболел коронавирусом. Также положительный тест на COVID-19 сдали футболисты "Локомотива" защитник Мацей Рыбус и вратарь Маринато Гильерме.

"Все футболисты чувствуют себя хорошо. Когда Камано вернется в "Локомотив"? Пока не знаю.

Исходя из всех этих ситуаций с заражениями, я бы задал вопрос специалистам УЕФА и ФИФА. Кому нужны в это время товарищеские матчи? Мы в России тут принимаем громадные усилия, чтобы обезопасить всех и вся, а потом люди уезжают за границу и получается вот что", - передает слова Мещерякова ТАСС.

Напомним, что "Локомотив" после 10-и туров с 18 очками занимает 5 место в РПЛ. 17 октября "железнодорожники" проведут домашний матч с "Уфой". Начало встречи - в 16:30 по Москве.

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Теги: Локомотив Мещеряков Коронавирус Камано Гильерме Рыбус
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