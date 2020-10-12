Лэмпард не отпустил Канте на свадьбу друга, игрок задумывается об уходе из клуба

Полузащитник "Челси" Нголо Канте может покинуть клуб.

Фото: ФК "Челси"

По информации источника, француз попросил у главного тренера лондонского клуба Фрэнка Лэмпарда разрешения пропустить один тренировочный день, чтобы посетить свадьбу друга, но англичанин ответил отказом.



Решение Лэмпарда задело Канте, который считает, что вел себя безупречно с момента перехода в "Челси" в 2016 году. Сообщается, что француз может покинуть "синих" по окончании сезона.



Напомним, что 29-летний полузащитник перешел в "Челси" из "Лестера". В минувшем сезоне английского чемпионата Канте провел 22 матча, в которых забил 3 гола и получил 4 желтые карточки.



Источник: Le Parisien