По информации южноамериканских СМИ, бразильский "Фламенго" хотел бы сохранить у себя вингера Педро Рошу, принадлежащего "Спартаку", и ведет переговоры с красно-белыми о приобретении прав на игрока. Изначально речь шла о сумме порядка 8 миллионов евро, сейчас обсуждаемый размер трансферной компенсации составляет 6 миллионов евро. Одним из вариантов развития событий является продление аренды 26-летнего бразильца на 2021 год.
В 2020 году Педро Роша провел за "Фламенго" 4 матча при возможных 14, на его счету 1 результативный пас. Летом 2017 года "Спартак" приобрел игрока в "Гремио", сумма выкупа составила 12 миллионов евро. Трансферная стоимость Педро Роши по оценке портала transfermarkt.de составляет 2,4 миллиона евро.
Источник: Bola Vip
Источник: "Фламенго" продолжает переговоры со "Спартаком" о выкупе или продлении аренды Педро Роши
Бразильский "Фламенго" пытается договориться со "Спартаком" о будущем 26-летнего вингера Педро Роши.
Фото: soccer.ru
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