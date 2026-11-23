"Это позиция клуба. Мы верим, что у нас есть отечественные специалисты. Хотели бы в первую очередь рассмотреть именно их", — заявил Акавов.
Напомним, 17 ноября "Локомотив" объявил об уходе Михаила Галактионова, с которым контракт был расторгнут по соглашению сторон. Исполняющим обязанности главного тренера назначили Сергея Овчинникова, ранее занимавшего должность директора клубной академии.
В первом матче под руководством Овчинникова железнодорожники обыграли московскую "Родину" со счетом 1:0 в рамках 15-го тура РПЛ.
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