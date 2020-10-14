Известна зарплата Панченко в тульском "Арсенале"

Нападающий тульского "Арсенала" Кирилл Панченко будет получать в новом клубе столько же, сколько и в "Тамбове".

Фото: ФК "Тамбов"

— Финансовый вопрос ни при чем, в Туле ему будут платить точно такую же зарплату. Пока. Будет играть, а там, возможно, пересмотрят условия контракта в сторону повышения, — рассказал агент и отец футболиста Виктор Панченко.



30-летний Панченко перешёл в "Тамбов" в августе текущего года на правах свободного агента. Футболист успел отыграть за клуб 11 матчей, в которых забил два гола и отдал голевую передачу.



11 октября стало известно, что россиянин пополнил состав "Арсенала" за 300 тысяч евро.



Источник: "РБ-Спорт".