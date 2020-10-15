- Во-первых, это Волкан Булут, мой новый ассистент. У него обширный опыт, он работал в "Шальке", "Падерборне" и "Ганновере". Во-вторых, Андрей Воронин. Мы вместе играли в "Майнце", это очень классный нападающий, который всегда отличался отменным пониманием игры и умением выстраивать отношения с молодыми футболистами. Плюс он свободно говорит на немецком и русском, - цитирует Шварца пресс-служба клуба.
Сандро также подчеркнул, что нахождение в клубе спортивного директора Желько Бувача значительно облегчает ему работу, так как он прекрасно знает его по работе в "Майнце". Шварц рад, что снова получится поработать с боснийским специалистом.
Ранее немецкий специалист возглавлял немецкий "Майнц". 41-летний украинец, бывший игрок бело-голубых Андрей Воронин назначен ассистентом главного тренера. Воронин выступал за "Динамо" с 2010 по 2014 год, проведя 87 игр, забив 24 мяча и отдав 20 голевых передач.
После 10 туров "Динамо" с 17 очками занимает 6 место в турнирной таблице РПЛ. 18 октября бело-голубые сыграют в гостях с ЦСКА.
Шварц: Воронин - классный нападающий, который всегда отличался отменным пониманием игры
Главный тренер московского "Динамо" Сандро Шварц рассказал, кто войдет в его тренерский штаб.
Фото: AFP
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