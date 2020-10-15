"Сыграет ли Мозес с "Химками"? Возможно, почему нет? С ним работали на удаленке наши тренеры. Все было под контролем. Физическое состояние у него нормальное", - сказал Газизов.
Сегодня 29-летний полузащитник перешел в "Спартак" на правах аренды. Соглашение подписано до конца текущего сезона с возможностью последующего выкупа.
Контракт Мозеса принадлежит "Челси", а вторую часть прошлого сезона он провел в аренде в "Интере".
Матч "Химки" - "Спартак" состоится 17 октября и начнется в 19:00 мск.
Источник: Sport24
Газизов: Мозес может сыграть с "Химками", с ним работали на удаленке наши тренеры
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов заявил, что новичок красно-белых Виктор Мозес может дебютировать в матче 11-го тура РПЛ с "Химками".
Фото: ФК "Спартак"
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