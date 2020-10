"Ротор" арендовал Понсе

View this post on Instagram

Понсе перешел в «Ротор» на правах аренды Андрес Фабиан Понсе Нуньес Амплуа: нападающий Дата рождения: 11 ноября 1996 (23 года). Рост: 181 см, вес: 80 кг Предыдущии? клуб: «Ахмат» (Грозный) Родился в Венесуэле. Начал свою профессиональную карьеру в клубе «Депортиво Тачира» в 2013 году. Выступал за «Льянерос» (Венесуэла), «Ольяненсе» (Португалия), швейцарский «Лугано», «ФеральпиСало», «Ливорно» и «Сампдорию» (все Италия). В 2018 году перебрался в махачкалинский «Анжи» и дебютировал в РПЛ. В составе «Анжи» провел 27 матчей и забил 5 голов. Летом 2019 года перешел в «Ахмат». За грозненцев отличился 3 голами в 29 встречах чемпионата страны. В 2013 году в юношеской сборной Венесуэлы до 17 лет стал обладателем серебряных медалей чемпионата Южной Америки, забив 7 мячей в 8 матчах. Играл за сборную U-20. С 2016 года играет за сборную Венесуэлы по футболу. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона. #ЗаРотор #РубисьЗаРотор