"Ротор" арендовал Понсе

Нападающий "Ахмата" Андрес Понсе перешел в "Ротор".

Арендное соглашение с 23-летним венесуэльским форвардом рассчитано до конца текущего сезона.В нынешнем чемпионате России Понсе в составе "Ахмата" провел 9 матчей.