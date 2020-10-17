Нападающий "Монако" Климов перейдет в "Рубин"

L’AS Monaco annonce le d?part de Kirill Klimov. L'attaquant russe s'est engag? en faveur du Rubin Kazan. https://t.co/tL1Wj8Ru7g— AS Monaco ?? (@AS_Monaco) October 17, 2020
Кирилл — сын бывшего форварда "Рубина" Валерия Климова, который выступал за казанский клуб в 2002 году при тренере Курбане Бердыеве.
Климов является воспитанником "Локомотива". В августе 2019 года форвард перешёл во вторую команду "Монако".
"Рубин" после 10-и туров имеет в своем активе 15 очков и занимает 9 место в Российской Премьер-Лиге.
Источник: "твиттер" ФК "Монако"