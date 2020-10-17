Спорные решения Левникова и ВАР, неудачный дебют Мозеса, первый гол Кокорина. "Спартак" с трудом одолел "Химки"

К матчу с "Химками" "Спартак" подошел с большими кадровыми проблемами. Жиго не мог сыграть из-за мышечного повреждения. Джикия - из-за коронавируса и карантина, на котором он будет находиться до 20 октября. Бакаев - из-за ротавируса. Урунов - из-за травмы приводящей мышцы, которая дала о себе знать на тренировке в сборной Узбекистана. Соболев - из-за перебора желтых карточек.
Из-за отсутствия двух основных защитников в старте у "красно-белых" оказалась тройка молодых ребят Гапонов-Кутепов-Маслов. А в запасе было всего 6 человек - новичок Мозес, ветераны Ребров и Ещенко, а также игроки "Спартака-2" (Голосов, Маркитесов, Оганесян), которые во вторник провели полноценную встречу в рамках ФНЛ против "Крыльев Советов". Ладно хоть Умяров и Кокорин вернулись в строй, и Тедеско имел возможность бросить их в бой.
Основной состав "Химок" не так сильно, но все же тоже изменился. Правда, поводы для перестановок у Черевченко были преимущественно позитивные. Главный тренер подмосковного клуба выпустил с первых минут дебютанта Логашова и экс-"спартаковцев" Мирзова и Глушакова. Денис, кстати, получил капитанскую повязку. Пока что свяжем это исключительно с дисквалификацией Тихого, который был капитаном в предыдущих встречах, но с любопытством посмотрим, кто будет выводить "химчан" на поле в следующих матчах.
Кадровые проблемы "Спартака" не могли не наложить свой отпечаток на его выступление во встрече с укрепившимися "Химками". Хозяева забрали себе игровое преимущество практически с самых первых минут. Гости часто теряли мяч, допускали высокий процент брака и временами просто ужасно играли в обороне. Следствием этого стал целый ряд созданных клубом из Подмосковья еще до перерыва моментов, которые не стали голевыми в основном благодаря спасениям Максименко.
Впрочем, пропущенный гол все же настиг "Спартак" уже во втором тайме. Кухарчук нашел передачей на границе штрафной Мирзова. Резиуан принял, обработал и пробил точно в нижний левый угол. Умяров и Кутепов не смогли никоим образом заблокировать удар соперника, а Максименко в этом моменте уже не спас. Забавно, конечно, что у Мирзова были более явные шансы забить в первой половине встречи, но голом он отличился в более сложной ситуации.
"Спартак" действительно играл очень слабо, но, тем не менее, даже в провальном первом тайме мог рассчитывать на забитый гол. Или, если быть точнее, на назначенный в ворота "Химок" пенальти. В одном из эпизодов Логашов в своей штрафной явно придержал рукой Понсе, после чего нападающий оказался на газоне и был лишен возможности побороться за мяч. Главный судья матча Кирилл Левников не заметил нарушения правил и повелел продолжить игру. В паузе он показал, что слушает в наушнике своих коллег, но в итоге корректировку своего решения не получил. Что ж, видимо, ВАР посчитал, что не случилось явной и очевидной ошибки арбитра. И это, как минимум, неоднозначно и спорно.
Однако во втором тайме ВАР "Спартаку" уже помог. И вновь в единоборстве сошлись Логашов и Понсе. В этот раз нападающий добрался до мяча и даже нанес опаснейший удар по воротам Лантратова. В динамике и мысли не было, что здесь случился какой-то фол. Но ВАР посоветовал Левникову посмотреть повтор, и главный судья увидел, что Логашов высоко задрал ногу и ударил Понсе по голове. Решение судейской бригады, пожалуй, вновь вышло неоднозначным, но все-таки оно менее спорное, чем первое. Назначенный пенальти успешно реализовал Кокорин, и этот гол стал для него первым в составе "Спартака".
А вскоре команда Тедеско и вовсе вышла вперед, в корне перевернув ход неудачно складывающейся встречи. Спустя пять минут после гола Кокорина отличился Понсе. Аргентинский нападающий при подаче с углового продавил Трошечкина и головой отправил мяч в сетку. К слову, именно "Спартак" в текущем чемпионате больше всех забивает головой - мяч Понсе стал пятым, оформленным именно с помощью этой части тела. И еще немного статистики - "красно-белые" продолжают забивать в каждом матче в новом сезоне, а "Химки" забивали в девяти (с учетом сегодняшней) последних играх. Неудивительно, что в очной встрече обе команды забили.
Неудивительно и то, что "Спартак" отправил третий мяч в сетку ворот Лантратова. "Химки" слегка поникли после двух пропущенных голов, и давали гостям возможность увеличить преимущество. В итоге своим шансом воспользовался Ларссон, оказавшийся первым на добивании. А вот то, что "химчане" вернут в игру интригу, было уже неожиданным. И здесь мы сначала вспомним, что как раз перед пенальти Кокорина на поле появился Мозес. Арендованный у "Челси" нигериец дебютировал на 55-й минуте матча.
Конечно, говорить о хоть какой-то интеграции новичка в командную игру пока что не приходится. Но даже индивидуально Виктор действовал не очень успешно. Он нередко ошибался в передачах, не реализовывал моменты в атаке, а также упускал своих соперников или проигрывал им борьбу в обороне. Второй гол "Химок", который забил Идову, стал возможен после того, как Мозес уступил в верховом единоборстве, а затем пешком пошел за соперником. Не самый лучший дебют, но нельзя забывать, что нигериец вышел на поле, грубо говоря, сразу с самолета. Да и в итоге все для "Спартака" закончилось хорошо - сложная, волевая победа со счетом 3:2.
Фото: Официальный твиттер ФК "Спартак", , Официальный твиттер ФК "Химки", РИА Новости
Спорные решения Левникова и ВАР, неудачный дебют Мозеса, первый гол Кокорина. "Спартак" с трудом одолел "Химки"
Команда Тедеско провалила первые 50 минут матча, но сумела проявить волевые качества и перевернула все с ног на голову. "Спартаку" помогли спасения Максименко и активность Понсе.
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