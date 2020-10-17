– Хочу стать чемпионом России. Пожалуй, это моя важнейшая задача на сегодняшний день. Идет уже пятый год моей карьеры в России, и было бы здорово завоевать титул вместе с "Краснодаром", - цитирует Рамиреса официальный сайт "быков".
26-летний левый защитник из Эквадора Кристиан Рамирес перешел в "Краснодар" в январе 2017 года из "Ференцвароша". С Рамиресом в составе клуб Сергея Галицкого дважды становился четвертым в стране, дважды выигрывал бронзовые медали, а в этом сезоне впервые в своей истории пробился в групповой этап Лиги чемпионов.
Рамирес: хочу стать чемпионом России с "Краснодаром"
Крайний защитник "Краснодара" Кристиан Рамирес рассказал о своих целях в Российской премьер-лиге.
Фото: ФК "Краснодар"
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