"Много людей вокруг футбола говорят правильные вещи, но не футболисты виноваты, что им платят такие деньги. Это идет от структуры. И футболисту нечего стыдиться. Карьера игрока - 10-15 лет и он берет всё от своего организма", - сказал Заболотный.
В текущем сезоне 29-летний форвард в составе "Сочи" провел 10 матчей и забил 2 мяча. Заболотный перешел в "Сочи" из "Зенита".
В нынешнем чемпионате России "Сочи" занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 19 очков.
Источник: Sport24
Заболотный заявил, что не футболисты виноваты в больших зарплатах
Нападающий "Сочи" Антон Заболотный поделился своим мнением о больших зарплатах футболистов.
Фото: Василий Пономарёв/Sportbox
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