"Футбольный клуб "Краснодар" уведомил лигу, что по итогам проведённого тестирования на коронавирусную инфекцию у двух представителей клуба были выявлены условно-положительные результаты. Данные лица изолированы от команды и находятся под наблюдением врачей, их тесты направлены в органы Роспотребнадзора на проверку.
Остальные представители "Краснодара" повторно прошли тестирование, которое у всех показало отрицательные результаты", - гласит заявление пресс-службы РПЛ.
Напомним, что на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов "Ренн" - "Краснодар" из-за подозрения на коронавирус не полетели нападающий команды Евгений Марков и полузащитник Реми Кабелла. Также встречу пропустит главный тренер "быков" Мурад Мусаев из-за ангины.
Встреча "Ренна" и "Краснодара" состоится сегодня, 20 октября, в 22:00 по Москве. В чемпионате России следующий матч "быки" проведут 24 октября дома против московского "Спартака".
После 11-и туров "Краснодар" имеет в своем активе 18 очков и занимает 7-ю строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
РПЛ выступила с заявлением по поводу коронавируса в "Краснодаре"
Пресс-служба Российской Премьер-Лиги выступила с заявлением о состоянии здоровья представителей "Краснодара".
Фото: ФК "Краснодар"
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