Бакаев выздоровел и отправился со "Спартаком" на матч Кубка России с "Енисеем" "Спартак" вылетел на поединок элитного раунда Кубка России против "Енисея". View this post on Instagram Улетели в Красноярск вместе с @ural_airlines! До связи через 4 часа ? ? #ЕнисейСпартак #UralAirlines A post shared by FC Spartak Moscow (@fcsm_official) on Oct 20, 2020 at 4:41am PDT Отметим, что с командой полетел полузащитник красно-белых Зелимхан Бакаев, который пропустил матч 11-го тура РПЛ с "Химками" из-за ротавирусной инфекции.Поединок "Енисей" - "Спартак" состоится 21 октября. Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России» Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Сегодня, 18:05 Опубликовал: Соловей Павел Теги: Спартак Бакаев Кубок России Нашли ошибку в статье? Напечатать (3) 80 1 2 3 4 5