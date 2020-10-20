Фанаты "Спартака" встретили клуб в Красноярске огненным шоу (видео)

Горячая встреча у аэропорта ?



Спасибо за поддержку, красно-белая Сибирь! ? pic.twitter.com/p46kNeC69o — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 20, 2020

Московский "Спартак" прибыл в Красноярск на матч элитного раунда Кубка России против "Енисея". Болельщики встретили красно-белых возле аэропорта с флагами и фаер-шоу.В первом матче группы "Спартак" обыграл дома "Родину" со счетом 5:1, "Енисей" не смог провести свой матч против "Родины" из-за вспышки коронавируса в команде и получил техническое поражение 0:3.