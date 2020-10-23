— Будем откровенны: если все так и продолжится, то "Спартак" станет чемпионом, потому что по игре красно-белые сегодня лучше. Да, может, им судьи больше помогают, но и скорость ведь у "Спартака" выше, и эмоциональнее выглядит команда. Это выгодно отличает нынешнюю московскую команду от той, что была раньше. "Спартак" и "Зенит" идут ноздря в ноздрю, но по игре красно-белые чуть лучше, — рассказал Червиченко в интервью "Спорт уик-энд".
Напомним, "Зенит" проиграл бельгийскому "Брюгге" в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч, который проходил в Санкт-Петербурге, завершился победой гостей со счётом 2:1. Последний мяч бельгийцы забили в добавленное к основному времени матча время.
В чемпионате "Зенит" занимает первое место с 24 очками после 11 туров. У "Спартака" столько же очков, но сине-бело-голубые выше в турнирной таблице за счёт лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.
Червиченко рассказал, что поможет "Спартаку" стать чемпионом
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко считает, что если "Зенит" продолжит играть в том же духе, то чемпионом станут красно-белые.
Фото: Sportbox
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