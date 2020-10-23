"Очевидцы, присутствовавшие при нападении на арбитра матча между молодежками "Ахмата" и "Спартака", утверждают, что в инциденте участвовал сотрудник службы безопасности грозненского клуба Сайд-Хусейн Алханов. Впрочем, в протоколе матча напавший на арбитра указан иначе - "Неизвестный", - говорится в сообщении.
Инцидент произошел после финального свистка арбитра. Поединок завершился со счетом 0:0.
Источник: телеграм-канал Baza
Источник: арбитра в Грозном избил сотрудник службы безопасности "Ахмата"
Стало известно, кто участвовал в избиении арбитра Богдана Головко в матче молодежных команд "Ахмата" и "Спартака".
Фото: Getty Images
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