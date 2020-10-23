Шварц: для меня очень важно, чтобы внутри коллектива была открытая и доверительная обстановка

Новый главный тренер "Динамо" Сандро Шварц провел первую тренировку в команде.
Фото: Getty Images
"Для меня очень важно, чтобы внутри коллектива была открытая и доверительная обстановка. В ближайшее время я постараюсь поговорить со всеми игроками", - сказал Шварц перед первой тренировкой в команде.

В ближайшем матче РПЛ "Динамо" примет на своем поле "Сочи". Встреча пройдет 24 октября и начнется в 14:00 мск.


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Теги: Динамо Шварц
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