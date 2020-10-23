— Это матч Максименко и Сафонова? Оба хороши, оба оставляют приятное впечатление.
Будет интересная игра. Голы будут однозначно, я уверен, — цитирует Бояринцева "Матч ТВ".
Игра "Краснодар" — "Спартак" в рамках 12-го тура чемпионата России состоится сегодня и начнётся в 19:00 мск.
22-летний Максименко в текущем сезоне провёл 12 матчей, пропустил 12 мячей и четырежды сыграл "на ноль".
21-летний Сафонов отыграл 13 матчей, пропустил 13 голов и дважды не позволил сопернику забить в матче.
Бояринцев: матч Максименко и Сафонова? Оба хороши, оба оставляют приятное впечатление
Бывший полузащитник "Спартака" Денис Бояринцев высказался о вратарях Александре Максименко и Матвее Сафонове в преддверии матча с "Краснодаром".
Фото: ФК "Спартак"
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