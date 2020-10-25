"Рубин" показал, что осталось за кадром матча с "Зенитом" (видео)
Пресс-служба "Рубина" опубликовала видео, в котором показаны эксклюзивные моменты матча 12-го тура РПЛ с "Зенитом".
Напомним, что встреча "Зенита" и "Рубина" завершилась волевой победой казанской команды со счетом 2:1. В составе петербургского клуба отличился полузащитник Александр Ерохин после передачи Дугласа Сантоса. У "Рубина" забивали Джордже Деспотович и Дарко Евтич.
Источник: YouTube-канал ФК "Рубин"
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